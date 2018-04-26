يفتتح رسميًا الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، مركز الدكتور زاهي حواس للمصريات يوم الخميس، الموافق 3 مايو المقبل، بحديقة المتحف المصري بميدان التحرير، وذلك في حضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وعالم الآثار العالمي الدكتور زاهي حواس، بالإضافة إلى لفيف من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة وسفراء وقناصل الدول العربية والأجنبية.

والجدير بالذكر، أن هذا المركز سيكون مقره مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بالقرية الذكية بالجيزة، وقام الدكتور مصطفى الفقي بتكليف الدكتور الحسين عبدالبصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، بالإشراف على إدارة هذا المركز إلى جانب عمله.

ويعد هذا المركز ضمن المشروعات، التي تتبناها مكتبة الإسكندرية بقيادة الدكتور مصطفى الفقي، ويأتي إنشاء هذا المركز نظرًا لأهمية الدور الكبير الذي يقوم به عالم الآثار العالمي الدكتور زاهي حواس على مستوى العالم من خلال محاضراته العامة ومؤلفاته، التي أثرت التراث الإنساني والثقافي لأكثر من نصف قرن.

ويطمح هذا المركز أيضًا إلى أن يكون مركز إشعاع بحثي وتعليمي وتدريبي على المستوى المحلي والعربي والعالمي، قادر على نشر التراث الثقافي بين الأطفال والشباب وكل فئات المجتمع، بالإضافة إلى دوره الكبير في استقطاب الخبرات في مجال الآثار والتراث الثقافي، والقيام بالعديد من الفعاليات الأثرية والعلمية والدورات المتخصصة والمنح البحثية، التي تخدم البحث العلمي وتثري العمل الأثري، وسوف يقوم المركز بتقديم العديد من الجوائز السنوية باسم الدكتور زاهي حواس للعاملين في حقل الآثار من التخصصات المختلفة.