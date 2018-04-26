«السيسي» يوقع قانون تحديد رواتب رئيسي مجلسي النواب والوزراء

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وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الشعب والشوري ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.

وينص التعديل باستبدال عبارة "تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الشعب والشوري ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء" بعبارة "تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس النواب واعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم".

وينص التعديل على أنه يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شهرياً وبحسب الأحوال مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الحد الأقصي للأجور وهما متساويان في الحقوق والمزايا الأخري.

ويتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبا شهري يعادل صافيه الحد الأقصي للأجور، ويتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه ٩٠% من الحد الاقصي للأجور.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية.