الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب يخرج من العناية المركزة

قال متحدث باسم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب (93 عاما)، الأربعاء، إنه خرج من العناية المركزة في مستشفى في هيوستون حيث يخضع للعلاج منذ مطلع الأسبوع.



وكان الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة والذي أقام بالبيت الأبيض بين عامي 1989 و1993، قد نقل إلى المستشفى صباح يوم الأحد في هيوستون بعد أن أصيب بعدوى انتشرت إلى دمه.



ووجه جيم ماكجراث المتحدث باسمه الشكر نيابة عن بوش على "الدعوات والتمنيات الطيبة".



ويرقد بوش الأب الآن في غرفة عادية في مستشفى هيوستن ميثوديست، حيث من المتوقع أن يواصل تعافيه هناك لعدة أيام.



وأضاف ماكجراث "إنه يقظ ويتحدث مع موظفي المستشفى والعائلة والأصدقاء، وأطباءوه سعداء للغاية بتقدمه".