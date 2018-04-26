وزير الرياضة يستقبل رئيسي الاتحاد الدولي والإفريقي للجمباز

التقي ظهر اليوم خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مع موري وتنابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز وعلى زعتر رئيس الاتحاد الافريقي للجمباز بحضور الدكتور إيهاب امين رئيس الاتحاد المصري للجمباز ونائب رئيس الاتحاد الافريقي وذلك قبل افتتاح البطولة الافريقية للجمباز الايقاعي والترامبولين رقم 14.

رحب عبد العزيز برئيس الاتحاد الدولي في مصر واكد ان مصر علي استعداد ان تتقدم باستضافة بطولة العالم للجمباز وخاصة لما تمتلكه مصر من بنية تحتية رياضية وفنادق ملائمة لإقامة مختلف البطولات الدولية والقارية.

كما اثني إيهاب امين رئيس الاتحاد المصري علي الدعم المقدم من وزارة الرياضة والمساهمة في تسهيل كل العقبات من اجل إقامة البطولة

حضر اللقاء اللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة واليزابيث سميث نائب رئيس الاتحاد الافريقي والدكتورة نهاد زايد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للجمباز بالإضافة الي كمال كوينية سكرتير عام الاتحاد الافريقي.

تقام البطولة علي الصالة المغطاة بإستاد القاهرة خلال الفترة من 26 الي 28 ابريل 2018 ويشارك فيها 14 دولة هم" نيجيريا، السنغال، الجزائر، تونس، المغرب، انجولا، زيمبابوي، الكونغو، جنوب افريقيا، الرأس الاخضر، نامبيا، السودان، ليبيا، بالإضافة لمصر الدولة المنظمة".