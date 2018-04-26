الخميس 26 أبريل 2018 10:35 ص القاهرة القاهرة 22.6°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

بعد انتشار لعبة الحوت الأزرق.. هل تؤيد إصدار قانون لتقنين الألعاب الإلكترونية؟
النتـائـج تصويت

الجيش السوري يتقدم في الحجر الأسود.. ويسيطر على شبكات أنفاق بريف دمشق

دمشق- أ ش أ
نشر فى : الخميس 26 أبريل 2018 - 10:13 ص | آخر تحديث : الخميس 26 أبريل 2018 - 10:13 ص

قامت وحدات من الجيش السوري اليوم الخميس، بقصف عدة محاور في منطقة الحجر الأسود وتمكنت من السيطرة على شبكات أنفاق وكتل أبنية في منطقة المعامل بريف دمشق بعد القضاء على العشرات من المسلحين وتدمير عتادهم.

وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا»، أن وحدات الجيش نفذت عمليات دقيقة ومعقدة بالتنسيق مع الرصد الجوي لتفكيك وقطع خطوط الإمداد والتواصل بين المسلحين في منطقة الحجر الأسود.

يُذكر أن وحدات الجيش السوري كثفت أمس قصفها على محاور تحرك وخطوط الإمداد الرئيسية للتنظيمات المسلحة المنتشرة في الحجر الأسود في إطار عمليتها العسكرية المتواصلة لتأمين منطقة جنوب دمشق واجتثاث الإرهاب منها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك