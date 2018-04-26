قامت وحدات من الجيش السوري اليوم الخميس، بقصف عدة محاور في منطقة الحجر الأسود وتمكنت من السيطرة على شبكات أنفاق وكتل أبنية في منطقة المعامل بريف دمشق بعد القضاء على العشرات من المسلحين وتدمير عتادهم.

وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا»، أن وحدات الجيش نفذت عمليات دقيقة ومعقدة بالتنسيق مع الرصد الجوي لتفكيك وقطع خطوط الإمداد والتواصل بين المسلحين في منطقة الحجر الأسود.

يُذكر أن وحدات الجيش السوري كثفت أمس قصفها على محاور تحرك وخطوط الإمداد الرئيسية للتنظيمات المسلحة المنتشرة في الحجر الأسود في إطار عمليتها العسكرية المتواصلة لتأمين منطقة جنوب دمشق واجتثاث الإرهاب منها.