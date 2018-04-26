متحدث «الوزراء» يكشف توجيهات «إسماعيل» للمحافظين لتلافي «أزمة الأمطار»

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس المجلس، عقد اجتماعًا، اليوم الخميس، مع المحافظين؛ لمناقشة عدة نقاط، من بينها تجمع مياه الأمطار بالطرقات وبمناطق عدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وأضاف «سلطان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، اليوم الخميس، أن «إسماعيل» وجّه المحافظين بعدة نقاط يجب اتخاذها؛ لمراعاة تلافي مشكلة تجمع مياه الأمطار مستقبلًا في حالة وجود طقس سيء.

وأوضح أن «إسماعيل» وجّه بمراجعة مختلف الطرق الرئيسية في المحافظات من حيث تنظيم الصرف بها والاطمئنان على كفاءته، مشددًا على وجود خطة للطرق البديلة يتم توجيه المواطنين إليها بعيدًا عن المناطق التي تشملها الأزمة؛ حتى لا يكون هناك تكدسًا مروريًا.

وتابع أن رئيس الوزراء وجّه المحافظين أيضًا بدخول محطات للطاقة أكثر من الموجودة؛ لتغذية محطات الصرف، فضلًا عن تشكيل غرفة طوارئ إقليمية بالمحافظات المختلفة بحيث يكون هناك تنسيقًا أكثر مما كان موجودًا؛ لمواجهة الأزمة كما يجب.

وأكد أن «إسماعيل» تابع أزمة تجمع مياه الأمطار بمناطق القاهرة الجديدة، مشيرًا إلى تنسيقه مع وزارتي الكهرباء والإسكان، ودرايته جيدًا بالأزمة والصعوبات التي كانت موجودة، إضافة إلى وضع يده على النقاط التي يجب معالجتها، وهو ما جعله يوجه المحافظين بمعالجة مثل هذه الأزمة في المستقبل؛ حتى لا يتكرر ما حدث.

يُذكر أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها القاهرة، مساء الثلاثاء الماضي، تسببت في تجمع المياه بالطرقات وبمناطق عدة في التجمع الخامس، وإعاقتها لحركة سير المواطنين.