«فرسان الشرق» تستلهم سيرة الهلالى فى مسرح الجمهورية

تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث عرض «الهلالى» تصميم وإخراج الدكتور عصام عزت وذلك فى الثامنة مساء اليوم وغدا على مسرح الجمهورية.

العرض مستلهم من الملحمة الشعبية ابوزيد الهلالى ويبرز دور العلاقات الإنسانية خاصة الاسرية منها فى مساعدة الفرد للتغلب على العثرات، ويدور حول الشخصية التراثية المعروفة ابوزيد الهلالى وعشقه لزوجته والمكيدة التى دبرها اخوه للخلاص منه بهدف احتلال مكانته؛ حيث حاول التفريق بينه وبين ابنه الوليد وظروف الحرب التى ادت إلى مصرع العم الشرير على يد الابن بعد كبره ومحاولة الهلالى الانتقام من القاتل وتدخل الابنة والزوجه لمنع الكارثة.

الجدير بالذكر ان فرقة فرسان الشرق اسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصرى والعربى وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم انضمت إلى منظومة فرق دار الاوبرا المصرية وظهرت اول اعمالها عام 2010 باسم الشارع الاعظم بعدها توالت عروضها التى لاقت استحسان واعجاب الجمهور وحققت نجاحا كبيرا.