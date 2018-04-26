وصلت بعثة فريق الأهلي إلي ملعب القاهرة، الذي سيستضيف مساء اليوم الخميس كلاسيكو الكرة المصرية بين كلا من الأهلي والزمالك ضمن مبارايات الأسبوع الـ43 من الدوري.

ومن المقرر أن ينطلق لقاء القمة الـ116 بين عملاقي الكرة المصرية فى تمام الـ8 مساء اليوم، والذي يسعي من خلاله المارد الأحمر فى الإستمرار فى صحوته خلال الموسم لاحالي، والتي علي إثرها حسم لقب الدوري قبل 6 جولات من نهاية البطولة.

ويدخل الأهلي اللقاء متربعا علي صدارة جدول الترتيب برصيد 85 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الـ3 برصيد 58 نقطة فى نفس الجدول.