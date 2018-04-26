ترامب يشير إلى احتمال التدخل في التحقيق الروسي «في مرحلة ما»

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتدخل في التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات، بما في ذلك اتصالات محتملة مع حملته، ولكنه ترك الاحتمال مفتوحا في المستقبل.

وكانت وزارة العدل قد عينت المحقق الخاص روبرت مولر العام الماضي، ليقود تحقيقا خارجيا، بعدما طرد ترامب رئيس مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي، وهو إجراء قيد التحقيق أيضا بوصفه عرقلة لسير العدالة.

وانتقد ترامب في مكالمة هاتفية مع "فوكس نيوز" اليوم الخميس التحقيق ووصفه بـ"المتضارب" لأن بعض فريق المحقق الخاص ينتمون إلى الحزب الديمقراطي رغم أن مولر ومشرفه نائب المدعي العام رود روزنتين وهو من تعيين ترامب، من الحزب الجمهوري.

وقال ترامب إنه يجب على وزارة العدل أن تحقق مع كومي وفي "الفساد الذي يضرب المستويات العليا من مكتب التحقيقات الاتحادي".

وأضاف: "ينبغي على وزارة العدل التي أحاول الابتعاد عنها –ولكن في مرحلة ما لن أفعل- أن تحقق في مثل هذا النوع من القضايا، وليس في هراء التواطؤ مع روسيا. لا يوجد تواطؤ بيني وروسيا والجميع يعلم هذا".

وعندما سأله محاور فوكس نيوز ما إذا كان سيوافق على إجراء مقابلة مع مكتب مولر، قال ترامب "حسنا، إذا استطعت"، قبل أن يزعم وجود تضارب في المصالح بين المحققين.

وقال البيت الأبيض مؤخرا إن ترامب له الحق في طرد محقق خاص.

ونأى النائب العام جيف سيشنز، الذي كان بين أوائل الجمهوريين الذين انتخبوا مسؤولين لدعم ترامب في 2015 بينما كان نائبا بمجلس الشيوخ، بنفسه عن التحقيق الروسي على الفور لدى تولي المنصب في مارس 2017، تاركا الأمر بيد روزنتين لتعيين مولر بعد شهرين لاحقين.