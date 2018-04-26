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بث مباشر .. الأهلي × الزمالك

الشروق
نشر فى : الخميس 26 أبريل 2018 - 6:29 م | آخر تحديث : الخميس 26 أبريل 2018 - 7:07 م

تقدم بوابة الشروق بث مباشر ، لمباراة القمة 116 النارية بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي بالساعة 8 مساء ، ضمن الجولة الـ34 لبطولة الدوري الممتاز.

 وتتوافدت جماهير القطبين على ستاد القاهرة لحضور القمة ، علما بأن كل فريق سيحضر له 300 مشجع لمؤازرة لاعبي اللاعبين.

 

تشكيل الأهلي:

 

تشكيل الزمالك: 

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"، خط الدفاع : أحمد ابو الفتوح ، حمدى النقاز ، محمود علاء ، محمود حمدى "الونش"، خط الوسط : طارق حامد ، محمود عبد العزيز ، معروف يوسف، خط الهجوم : أيمن حفنى ، اوباما ، كاسونجو.

 

 

 


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