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تقدم بوابة الشروق بث مباشر ، لمباراة القمة 116 النارية بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي بالساعة 8 مساء ، ضمن الجولة الـ34 لبطولة الدوري الممتاز.

وتتوافدت جماهير القطبين على ستاد القاهرة لحضور القمة ، علما بأن كل فريق سيحضر له 300 مشجع لمؤازرة لاعبي اللاعبين.

تشكيل الأهلي:

تشكيل الزمالك: