تقدم بوابة الشروق بث مباشر ، لمباراة القمة 116 النارية بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي بالساعة 8 مساء ، ضمن الجولة الـ34 لبطولة الدوري الممتاز.
وتتوافدت جماهير القطبين على ستاد القاهرة لحضور القمة ، علما بأن كل فريق سيحضر له 300 مشجع لمؤازرة لاعبي اللاعبين.
تشكيل الأهلي:
تشكيل الزمالك:
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"، خط الدفاع : أحمد ابو الفتوح ، حمدى النقاز ، محمود علاء ، محمود حمدى "الونش"، خط الوسط : طارق حامد ، محمود عبد العزيز ، معروف يوسف، خط الهجوم : أيمن حفنى ، اوباما ، كاسونجو.