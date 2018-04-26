الخميس 26 أبريل 2018 8:55 ص القاهرة القاهرة 20.5°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

بعد انتشار لعبة الحوت الأزرق.. هل تؤيد إصدار قانون لتقنين الألعاب الإلكترونية؟

النتـائـج تصويت

إصابة فلسطينيين واعتقال 5 على يد قوات الاحتلال بالضفة الغربية

الضفة الغربية - د ب أ
نشر فى : الخميس 26 أبريل 2018 - 7:45 ص | آخر تحديث : الخميس 26 أبريل 2018 - 7:45 ص
أصيب شابان فلسطينيان ليل الأربعاء/الخميس برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة حلحول شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) صباح اليوم الخميس.

ونقلت (وفا) عن مصادر أمنية، أن "قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة فلسطينية على مدخل بلدة حلحول (جسر حلحول) شمالا، وأصابت الشابين أحمد عيسى عبد الحليم زماعره بأربع رصاصات في الظهر، ومهند خالد شحدة الدودة برصاصة باليد، نقلوا على أثرها لمستشفيات المدينة، لتلقي العلاج".

وفي غضون ذلك ذكرت وكالة (معا) للأنباء، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فجر اليوم خمسة مواطنين من محافظات الضفة.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك