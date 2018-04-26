«القومي للترجمة» يشارك في الدورة 18 لمعرض أبو ظبي للكتاب

يشارك المركز القومى للترجمة برئاسة الدكتور أنور مغيث، فى معرض أبو ظبى للكتاب، فى دورته الثامنة والعشرين، وذلك من خلال قائمة تضم أحدث إصداراته المترجمة، ومنها "تاريخ أدب بنى اسرائيل وبدايات الأدب اليهودى"، "موسوعة تاريخ الأدب العربى"، "كيف يحرك الاقتصاد العالم"، "إمبراطوريات متخيلة"، "اليونان والعرب وأوروبا"، "صعود أهل النفوذ" و"التكنولوجيا الحيوية الغذائية من منظور أخلاقي".

المعرض الذي يضم في دورته الحالية اكثر من 5 آلاف كتاب يستمر حتى الأول من مايو المقبل، ويشارك فيه 1350 عارضا من 63 دولة، ويرفع المعرض فى دورته الحالية شعار "نبنى المستقبل".