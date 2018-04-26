قطر ترد على السعودية: سوريا مسئولية جماعية للمجتمع دولى

قال وزير الخارجية القطرى، محمد بن عبدالرحمن آل ثانى، إن الأزمة السورية مسئولية جماعية للمجتمع الدولى، وذلك ردا على تصريحات لنظيره السعودى، عادل الجبير، طالب فيها الدوحة بدفع تكاليف بقاء القوات الأمريكية فى سوريا، وإلا واجهت رفع واشنطن الحماية الأمريكية عنها.

وكتب الوزير القطرى، فى تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مساء أمس، إن سوريا باتت تشكل «الكارثة الإنسانية الأسوأ» فى العالم، مجددا دعوته إلى إيجاد حل سياسى للأزمة. وأرفق مع تغريدته صورة للمشاركين فى مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، الذى يمثل فيه بلاده، يظهر فيها نظيره السعودى، الجبير. ويشار إلى أن المؤتمر انطلق الثلاثاء، وختم أعماله اليوم، بمشاركة ممثلين عن 85 دولة ومنظمة دولية.

وأمس، نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الجبير قوله: «بناء على تصريح الرئيس الأمريكى دونالد ترمب فى المؤتمر الصحفى مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فإنه يجب على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات العسكرية الأمريكية فى سوريا، وأن تقوم بإرسال قواتها العسكرية إلى هناك (سوريا)».

ووفقا للوزير فإن ذلك يجب أن يتم قبل أن يلغى ترامب حماية بلاده لقطر، والمتمثلة بوجود قاعدة العديد على أراضيها، مضيفا أن ذلك فى حال حدوثه كفيل بإسقاط النظام القطرى «خلال أقل من أسبوع».

وجاءت تصريحات الجبير بعد ساعات من مطالبة الرئيس ترامب للدول «الثرية» فى المنطقة بتحمل تكاليف وجود القوات الأمريكية فى سوريا، وكذلك تكاليف «الحماية الأمريكية».

ويتمركز نحو 11 ألف عسكرى أمريكى، غالبيتهم من سلاح الجو، فى قاعدة «العديد»، الواقعة على بعد 30 كلم جنوب غرب العاصمة، وهى أهم القواعد العسكرية الأمريكية فى المنطقة.