«صحة الإسكندرية»: إصابة 1295 مواطنًا بفيروس «سي» وصرف العلاج لـ 426

صرحت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة عزة الفناجيلي اليوم الخميس، أنه تم عمل فحص 3390 مواطنًا من خلال المراكز الثابتة و24148 مواطنًا من خلال القوافل، وتم البدء في عمل مسح للأمراض غير المعدية «سكر وضغط» وكذلك احتساب كتلة الجسم في 8 نقاط تمركز، بجانب المسح لفيروس «سي».

وأشارت «الفناجيلي» إلى، أنه تم تحويل حالات الإصابة بالسكر والضغط إلى المستشفيات المركزية فور ظهور النتيجة وتحويل حالات الإصابة بفيروس «سي» المكتشفة من النقاط الثابتة إلى مراكز العلاج، والاستمرار في صرف العلاج لحالات الإصابة المكتشفة بالقوافل.

وأوضحت «الفناجيلي»، أن نتائج الحمض النووي الفيروسي «pcr» أظهرت إصابة 1295 مواطنًا بالفيروس، وقد تم صرف العلاج لـ 426 حالة، وتحويل 522 حالة إلى مركز العلاج، وفي انتظار ظهور نتائج باقي التحاليل، واستكمال الفحص الطبي وصرف العلاج اللازم لهم مجانًا.

وأضافت، أنه يوجد 3544 حالة إصابه بالسكر، و832 حالة ضغط عالي في النقاط الثامنية، وتم عمل الإحاله لهم، وكذلك يعاني 4633 شخصًا من السمنة و1637 شخصًا من السمنة المفرطة.