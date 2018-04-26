كشف غموض سرقة مقر حزب النور بإيتاي البارود

تمكنت مباحث البحيرة، اليوم الخميس، برئاسة اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية بالاشتراك مع الأمن العام من ضبط مرتكبي حادث سرقة مقر حزب النور بمدينة إيتاي البارود.

تلقى اللواء علاء عبدالفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء عبدالغفار الديب رئيس مباحث المديرية، يفيد تبلغ لمركز شرطة إيتاي البارود من «سامح.م» 36 سنة، مدرس بالأزهر ووكيل حزب النور بإيتاي البارود، ومقيم بناحية قرية نكلا العنب دائرة المركز، باكتشافه سرقة جهاز كمبيوتر، وشاشة من داخل مقر الحزب والكائن بشقة سكنية بعقار بمساكن الشباب خلف كلية اللغة العربية بمدينة إيتاي البارود، ولم يتهم أحد بذلك.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الشقة المشار إليها بالطابق الأرضي، بها أثار عنف وكسر بنافذة دورة المياه المُطلة على منور داخلي بالعقار، وتوصلت تحريات ضباط وحدة مباحث المركز إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم «م.ج» 16 سنة، «ف.م» 19 سنة، عاطلان ومقيما بمدينة إيتاي البارود، وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما الجهاز المشار إليه.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.