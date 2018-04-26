مساعد كوبر يدعم النني قبل المونديال

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حرص محمود فايز المدرب المساعد للأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني علي دعم المحترف المصري محمد النني نجم أرسنال، والذي عاني من إصابته بإلتواء فى الكاحل الأيسر إثر إرتضامه بلاعب وست هام، وسيغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع قبل العودة مرة أخري للتدريبات.

وطمأن مدرب الفراعنة الجماهير المصرية علي النجم صاحب الـ25 عاما بنشره تغريدة عبر صفحته الشخصيه علي موقع التغريدات القصيرة"تويتر" قال فيها:" النني بخير الحمدلله... وهيرجع أقوي".

ونشر فايز صورة تجمعه بالنني من "إستاد الإمارات"، وذلك علي هامش اللقاء الذي يجمع بين الجانرز وأتلتيكو مدريد في نصف النهائي من الدوري الأوروبي.