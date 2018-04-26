وزير الزراعة يبحث مع نظيره الأردني ووزير التغير المناخي الإماراتي تكثيف التعاون

عقد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لقاءين منفصلين الأول مع نظيره الأردني المهندس خالد الحنيفات، والثاني مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي، على هامش اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الزراعية المنعقدة حاليا بالأردن؛ لبحث سبل تكثيف التعاون الزراعي مع مصر.

وأكد «البنا»، خلال لقائه المهندس خالد الحنيفات، أهمية أن يشمل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، زيادة فرص تبادل الحاصلات الزراعية وانسيابها بين البلدين، وذلك في سبيل تحقيق التكامل العربي المشترك نحو رفع مستوى الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن مصر اتخذت إجراءات معملية وحجرية جديدة لزيادة الفرص التصديرية للحاصلات الزراعية المصرية، وعلى أثرها تم فتح أسواق جديدة للحاصلات المصرية في الخارج.

وأشار وزير الزراعة، إلى إمكانية أن يشمل التعاون بين البلدين أيضا تبادل الخبرات والبحوث العلمية الزراعية، بين المراكز البحثية في مصر والأردن، فضلا عن نقل التكنولوجيات الزراعية الحديثة بين البلدين، في مجالات الإنتاج النباتي، والحيواني والسمكي.

وهنأ «البنا» نظيره الأردني، بمناسبة انتخابه رئيسا للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في دورتها الخامسة والثلاثين، معربا عن تمنياته له بالتوفيق والسداد، والنجاح خلال العامين المقبلين وهما فترة رئاسته للجمعية.

وأكد وزير الزراعة، خلال لقائه مع وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزويدي، عمق علاقات التعاون بين مصر والإمارات في المجالات المختلفة، وخاصة في المجالات المرتبطة بالزراعة، مشيرا إلى أن تلك العلاقة تمتد على المستويين الرسمي والشعبي أيضًا.

وذكر أن القيادة السياسية في مصر وجهت ببذل كل جهد ممكن؛ من أجل دعم مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك، لتحقيق تكامل فعال يساهم في تحقيق التنمية العربية ودعم الأمن الغذائي العربي.

وبحث الجانبان تكثيف التعاون في نقل التقنيات والخبرات وتطوير معارف وقدرات العاملين في المجالات الزراعية بين البلدين، وخاصة في مجالات إدارة استخدامات مياه الري، والذي يأتي ضمن أولويات مصر في الوقت الراهن؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه.

وشارك وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في اجتماعات الدورة الثامنة والأربعين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والتي عقدت في المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور وزراء الزراعة من الدول الأعضاء، وممثلي الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بقطاعي الزراعة والغذاء.