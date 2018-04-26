إقبال كبير من أهالي كفر الشيخ على معرض الكتاب بدسوق

شهد معرض دسوق للكتاب، في دورته الخامسة على التوالي، والذي افتتحه اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، والدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب هذا الأسبوع، إقبالا كبيرا، اليوم الخميس، من قبل الأهالي والشباب والقراء وحتى الأطفال، الذين جائوا لشراء الكتب مع أولياء أمورهم بمدينة دسوق.

وقال اللواء حمدي الحشاش، رئيس مركز ومدينة دسوق، خلال تصريحات صحفية لـ«الشروق»: «إنه من دواعي فخرنا وسعادتنا أن يتم استقبال وافتتاح أكبر معرض للكتب بمحافظات الدلتا بمحافظة كفر الشيخ عامة، ومركز دسوق خاصة، وذلك للعام الخامس على التوالي، خاصة بعدما افتتحه وزيرة الثقافة والسيد محافظ كفر الشيخ منذ عدة أيام، وهو ما يعكس حجم الاهتمام والإنجاز الذي يقوم به القائمين على المعرض».

وأضاف أن أسعار الكتب منخفضة، كما أن تنوع الكتب يجذب الأهالي والقراء، ذاكرا أن المعرض تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بمشاركة 31 دار نشر، ويضم 30 ألف كتاب، ويقدم 22 فعالية خلال فترة المعرض.

وأكد أن المعرض يشهد أمسيات ثقافية وشعرية وعروض أدبية متنوعة مختلفة من قبل عدد كبير من الشعراء والأدباء والفنانين، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير بالمعرض، ودوره بنشر الثقافة والأدب والقراءة بين الجميع.