قصر كينجستون :الأمير ويليام إشبين شقيقه خلال حفل زفافه الشهر المقبل

أعلن قصر كينجستون اليوم الخميس، أن الأمير ويليام، الشقيق الأكبر للأمير هاري، سوف يكون إشبين شقيقه خلال حفل زفافه من الممثلة الأمريكية ميجان ماركل المقرر الشهر المقبل.

وكتب القصر على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي" دوق كامبريدج(ويليام) يشعر بالفخر لطلب ذلك منه، ويتطلع لدعم شقيقه في كنسية سانت جورج في ويندسور في 19 مايو المقبل".

وكان من المتوقع بصورة كبيرة أن يطلب من ويليام36 عاما أن يؤدي هذا الدور، بعدما كان هاري 33 عاما إشبينا له أثناء زفافه من كيت، دوقة كامبريدج عام 2011.

ومن المتوقع أن يحضر نحو 600 مدعو حفل زفاف هاري وماركل وحفل الاستقبال في قلعة ويندسور، في حين تم دعوة المئات، وبينهم مواطنين، لمشاهدة حفل الزفاف من أرض القلعة.