إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة

أصيب شابان فلسطينيان، مساء اليوم السبت، برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

وقال الدكتور أيمن السحباني مدير الاستقبال والطوارئ بمجمع الشفاء الطبي: "إن شابين أصيبا في الأطراف السفلية من الجسم وصلا مشفى الشفاء نتيجة إطلاق النار من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة شرق غزة".

كما أطلقت قوات الاحتلال النار على مجموعة من الشبان تمكنوا من قص السياج الأمني على حدود بلدة القرارة شمال خانيونس جنوب قطاع غزة، وذلك دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي ذات السياق، قال شهود عيان "إن 4 شبان تمكنوا من إحراق مجموعة من الأحراش المحيطة بالمواقع العسكرية الإسرائيلية شرق خانيونس وقرب موقع كوسوفيم العسكري المحاذي لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة من خلال إرسال طائرات ورقية نحوها".. كما شوهدت ألسنة النيران على مسافات واسعة من الحدود الشرقية لقطاع غزة، في حين حاولت سيارات الدفاع المدني الإسرائيلية إطفاء الحرائق.