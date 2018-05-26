«الدفاع المدني العماني»: مصرع شخصين وفقدان ثلاثة بظفار جراء إعصار «مكونو»

أعلنت اللجنة الوطنية للدفاع المدني العماني، اليوم السبت، مصرع شخصين نتيجة الحالة المدارية «إعصار مكونو» التي تعرضت لها محافظة ظفار، بالإضافة إلى ثلاثة مفقودين من جنسية آسيوية.

وقال مدير المكتب التنفيذي للجنة، فيصل بن سالم الحجري، - وفقا لوكالة الأنباء العمانية: «إن عمليات البحث مستمرة لمعرفة مصير المفقودين الثلاثة، مؤكدا أن اللجنة لم تتلق أية بلاغات أخرى بخصوص وفيات أو مفقودين حتى الآن».

وأوضح «الحجري»، أن كمية المياه نتيجة الأمطار الغزيرة بالعديد من ولايات محافظة ظفار نتج عنها فيضان الأودية وامتلاء سدود الحماية في صحلنوت وشاخو، وأن الجهات المختصة تعمل حاليا على إعادة تأهيل بعض الطرق المتضررة بسبب الأودية الجارفة مثل طريق حاسك الشويمية حيث توجد طرق بديلة.

وذكر أن هناك بعض الأضرار بطريق ميناء صلالة وجار العمل على إصلاحه خلال ساعتين بالإضافة إلى بعض الأضرار بطريق مرباط سدح وجسر دربات القديم وطريق ريسوت المغسيل.