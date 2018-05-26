ارتفاع عدد المباني التي دمرتها حمم بركان هاواي إلى 82

ذكرت وسائل إعلام محلية، أن عدد المباني التي دمرتها الحمم البركانية، الناجمة عن بركان كيلاويا في هاواي، ارتفع إلى 82 مساء أمس الجمعة.

وقال مسؤولون، إن هذا العدد مرشح للارتفاع حيث تتواصل الثورات النشطة على «منطقة الصدع الشرقي السفلي» لبركان جزيرة «بيج آيلاند»، طبقا لموقع «هاواي نيوز ناو» الإخباري الإلكتروني.

وتسببت الحمم البركانية في عرقلة الوصول إلى 37 منزلا على الأقل، طبقا لما ذكره الموقع الإلكتروني.

وأشار الموقع الإلكتروني إلى مؤتمر صحفي، عقده أمس الجمعة، المسؤول الإداري لهيئة الدفاع المدني لمقاطعة هاواي، تالماجدي ماجنو، الذي قال: «كنا شهدنا نشاطا واسعا للغاية في الأيام القليلة الماضية، ربما يكون لدينا المزيد من المنازل المدمرة، نظرا لأن الكثير من المباني اقتلعت أساساتها في الساعات الـ24 الماضية».

وحثت السلطات السكان على تفادي القيادة والبقاء داخل منازلهم ومتابعة المستجدات من خلال الإذاعة والتلفزيون بشأن البركان.

ويعد بركان «كيلاويا» أحد البراكين الأكثر نشاطًا في العالم، وكان في حالة ثورة مستمرة منذ عام 1983.