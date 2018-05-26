مؤلف «نسر الصعيد»: لهذا السبب جسّد «رمضان» دوري الأب والابن

كشف المؤلف محمد عبد المعطي، مؤلف المسلسل الرمضاني «نسر الصعيد» عن سبب تجسيد محمد رمضان، دوري الأب والابن، قائلًا إن الأخير فنان محبوب وله قاعدة جماهيرية عريضة، واختير لأداء شخصية الأب لكبر الدور واحتياجه إلى فنان يتمتع بقدرات تمثيلية كبيرة كانت متوفرة في «رمضان».

وأضاف «عبد المعطي»، في تصريحات لبرنامج «جولة فنية»، المذاع عبر فضائية «on live»، مساء الجمعة، أن الدراما المصرية تتجه نحو الصعيد؛ لإبراز الصورة الحقيقية للمجتمع الصعيدي بدلًا من الصورة القديمة المعتادة، مشيرًا إلى تصوير مسلسل «نسر الصعيد» في أماكن جديدة بمحافظة قنا، فضلًا عن تناول العمل لصورة الصعيد بالشكل الجديد الذي يتناسب مع عام 2018.

وأوضح أن قصة المسلسل تدور بشكل عام، حول الدراما الصعيدية، ويجسد الفنان محمد رمضان شخصية زين صالح القناوي ضابط المباحث، الذي يطبق القانون والعدل برحمه وإنسانية، متابعًا أن رسالة العمل تدور حول فكرة أن الظلم ساعة، ولكن ساعة العدل كل ساعة.

والمسلسل، من بطولة كل من محمد رمضان، درة، وفاء عامر، سيد رجب، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي.