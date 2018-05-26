اعتقال «شيخ» بلندن للاشتباه في قتله خادمته «العجوز»

اعتقلت الشرطة في العاصمة البريطانية رجلا، 95 عاما، للاشتباه في تورطه في القتل، بعد العثور على امرأة، 61 عاما، كانت تتولى رعايته ميتة، إثر تعرضها لإصابات في الرأس.

وكانت المرأة قد نُقلت إلى المستشفى صباح أمس الأول الخميس، لكنها توفيت في اليوم التالي، طبقا لما ذكرته شرطة العاصمة لندن مساء أمس الجمعة.

وقالت الشرطة: «في هذه المرحلة المبكرة، يُعتقد أنها تعرضت لإصابات في أحد المساكن في هولواي، شمال لندن، حيث كانت تقدم الرعاية "لصاحبه"».

وأضافت الشرطة أن المشتبه به، 95 عاما، نُقل إلى المستشفى، كإجراء احتياطي.

وأطلقت الشرطة سراحه بكفالة في انتظار التحقيق معه بشأن واقعة القتل وسيبقى في المستشفى، حتى يتسنى نقله إلى «مكان، يتم فيه التعامل مع حالته الصحية المعقدة وحاجته للرعاية».

وقالت هيئة الاذاعة والتلفزيون البريطانية «بي.بي.سي» ووسائل إعلام أخرى إنه يعتقد أن الرجل يعاني من العته.