4 رسائل من عبدالله السعيد على تويتر

تحدث عبدالله السعيد نجم منتخبنا الوطني لأول مرة عن أزمة رحيله من النادي الأهلي بعد مرور وقتاً طويل أكثر من شهرين على واقعة توقيعه للزمالك مقابل 40 مليون جنيه ، وقرار مجلس ادارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب باتخاذ قرار فوري بإعلان عرضه للبيع.

السعيد كتب عبر حسابه الخاص على تويتر صباح اليوم السبت 4 رسائل تعليقاً على البيان الذي كان نشره تركي آل الشيخ رئيس الهئية الرياضية السعودية أمس الجمعة يهاجم فيه إدارة النادي الأهلي وذكر في بيانه كواليس أزمة السعيد في رحيله عن الأهلي.

جدير بالذكر ان ادارة نادي الأهلي السعودي كانت قد نشرت أول أمس صور توقيع عبدالله السعيد على عقود انتقاله للفريق لمدة موسمين، بعد إن أنتهت فترة إعارة اللاعب والتي أمتدت لشهرين بصفوف فريق كوبيون الفنلندي.