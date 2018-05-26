فرنسا تتسلم إرهابيا من تركيا انضم إلى جبهة النصرة

تسلمت فرنسا من تركيا إرهابيا فرنسيا يدعى عمار فلوكي سافر إلى سوريا في عام 2013.

وأفاد مصدر قضائي بأن الإرهابي من مواليد 1991، وهو قيد الحبس الاحتياطي، وكانت قد صدرت بحقه مذكرة توقيف في عام 2015 من قبل قضاة مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أنه يشتبه في قيامه بالقتال في صفوف "جبهة النصرة" في سوريا بعد أن سافر قبل خمسة أعوام.

وأضاف المصدر أن هذا الشخص أوقفته السلطات التركية في خريف 2017 وجرى ترحيله /الأربعاء/ الماضي إلى فرنسا، حيث مثل أمام قاض وجه له تهمة الانتماء لمجموعة إرهابية.

كما كشف أن عمار فلوكي كان على صلة بشبكة تجنيد مقاتلين للسفر إلى سوريا في شمال البلاد وأن أحد أعضائها شخص فرنسي جزائري غادر فرنسا إلى سوريا في 27 يونيو 2013 ويشتبه في تخطيطه لهجوم إثر عودته من مناطق النزاعات في أغسطس من نفس العام. وقد أيدت محكمة استئناف باريس في يناير إدانته بعقوبة بالسجن 8 سنوات.