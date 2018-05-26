الجيش الألماني يكتشف وجود 89 متطرفا يمينيا في صفوفه خلال السنوات الأخيرة

اكتشف الجيش الألماني وجود 89 متطرفا يمينيا و24 إسلاميا في صفوفه خلال السنوات الأخيرة، حسبما أفادت صحف مجموعة «فنك ميديا جروب» اليوم السبت.

وذكرت صحف المجموعة نقلا عن معلومات من وزارة الدفاع أنه «بين عامي 2010 و2018 تم تصنيف 89 من أفراد الجيش الألماني كمتطرفين يمينيين».

ومن هذه الحالات، 67 حالة تتعلق بالفترة ما قبل يوليو 2011 ، عندما أوقفت ألمانيا الخدمة العسكرية الإجبارية.

وقد تم طرد 86 من جنود الجيش، في حين لا تزال ثلاث حالات مستمرة.

ووفقا للتقرير، تم تصنيف 15 جنديا كمتطرفين يساريين بين عامي 2008 و2018، ولكن منذ عام 2011 كانت هناك حالة واحدة فقط.

ومنذ عام 2011، كان هناك أكثر من 300 حالة تطرف إسلامي يشتبه بها في الجيش الألماني، على الرغم من أنه في 24 حالة فقط تم تصنيف الجنود رسميا على أنهم إسلاميون.