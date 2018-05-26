4 فلسطينيين يتسللون من غزة إلى إسرائيل ويضرمون النار

ذكر تقرير صحفي، أن أربعة فلسطينيين من غزة تسللوا، صباح اليوم السبت، عبر السياج الحدودي إلى داخل إسرائيل.

وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني، أن الفلسطينيين الأربعة المشتبه بهم أضرموا النار على الجانب الإسرائيلي من الحدود.

ووصل جنود من الجيش الإسرائيلي إلى مكان تسلل الفلسطينيين وأطلقوا النار عليهم غير أنهم تمكنوا من الهروب عائدين إلى قطاع غزة، بحسب بيان للجيش.

يأتي ذلك بعد يوم من إصابة أكثر من 100 فلسطيني، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة في الجمعة التاسعة من مسيرات العودة الشعبية، والتي أُطلق عليها جمعة «مستمرون رغم الحصار».

ومنذ انطلاق مسيرات العودة الشعبية في الثلاثين من مارس الماضي على حدود قطاع غزة مع إسرائيل، استشهد 115 فلسطينيا أغلبهم بالرصاص، ومن بين إجمالي الشهداء 13 طفلا دون سن 18 عاما ومسعف.

وبلغ عدد المصابين أكثر من عشرة آلاف.