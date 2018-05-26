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الحوثيون يمارسون عمليات النهب لمعدات دائرة الأشغال العسكرية بصنعاء

صنعاء - أ ش أ
نشر فى : السبت 26 مايو 2018 - 11:09 ص | آخر تحديث : السبت 26 مايو 2018 - 11:09 ص

قامت ميليشيا الحوثي بنهب وبيع مولدات ومعدات ثقيلة تابعة لدائرة الأشغال العسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرتها، وتقدر تكاليفها بمئات الملايين من الريالات.

قال مصدر عسكري يمني وفقًا لقناة «العربية» الإخبارية اليوم السبت، إن مشرف ميليشيا الحوثي، المدعو أبو عمار الهادي، أقدم على نهب عدد من المولدات الكهربائية والمعدات الثقيلة الخاصة بدائرة الأشغال العسكرية من داخل مخازن الدائرة الكائنة بحي سعوان.

وأضاف أنهم قاموا بنهب وبيع عدد من المولدات الكهربائية والمعدات الثقيلة ومحطات تحلية وتنقية المياه باهظة الثمن، التي كانت مخصصة لمعسكرات الجيش الواقعة في المناطق الساحلية وداخل الجزر اليمنية.

وذكر أن هناك مخطط لميليشيات الحوثي لبيع عقارات مسؤولين في الحكومة الشرعية وقادة عسكريين ورجال أعمال مؤيدين لها، في العاصمة صنعاء وفي مناطق أخرى خاضعة لسيطرتها.


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