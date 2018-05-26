قام رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، الدكتور أمجد شموط، بزيارة إلى جرحى ومصابي مسيرة العودة من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذين يعالجون بمكرمة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين في مستشفى الحسين بالمدينة الطبية في عمان.

وقال «شموط»، في بيان صحفي صدر اليوم بالقاهرة عن رئاسة اللجنة، إنه قام بزيارة 23 من الجرحى والمصابين من أهل غزة الذي أصيبوا جراء العدوان الإسرائيلي على مسيرة العودة في قطاع غزة؛ للاطمئنان عليهم ومواساتهم وتقديم الدعم لصمودهم في وجه الاحتلال الصهيوني.

فيما طالبت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بسرعة فتح تحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية جرائمه المستمرة بحق الأرض والشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها يوم أمس حيث استهدف المدنيين الفلسطينيين العزل من بينهم الأطفال والنساء والمسعفين الطبيين.

وقال الدكتور أمجد شموط، إن إسرائيل هي كيان غاصب وقاتل ويجب أن يساق سياسيوه وضباطه لمحكمة الجنايات الدولية، مطالبا المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بسرعة بدء التحقيق بجرائم الاحتلال.

كما طالب «شموط»، الأمين العام للأمم المتحدة، بإتخاذ الإجراءات القانونية لوقف جرائم الاحتلال من ناحية، ووقف الإجراءات الأمريكية المخالفة للقانون الدولي والمعادية لحقوق الشعب الفلسطيني والسلم والأمن الدوليين، فضلا عن ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة لمواجهة هذا الاعتداء الأمريكي المتمثل بنقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس الإسلامية العربية الفلسطينية، مشددا على أن الحقوق بها غير قابلة للتصرف من أحد.