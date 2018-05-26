وزير خارجية اليمن: الحوثيون أبلغوا الأمم المتحدة بقبول الانسحاب

أكد وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، أن الميليشيات الحوثية باتت في وضع صعب، وتقبل بالتعاطي مع مقترحات المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة.

وكشف «اليماني» -في تصريحات خاصة لقناة «العربية الحدث» اليوم السبت- النقاب عن أن الأمم المتحدة تلقت رسائل من الحوثيين تفيد بأنهم باتوا جاهزين لعملية السلام والانسحاب من المدن وتسليم السلاح إلى الدولة.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أصدر قرارًا يوم الخميس الماضي بإقالة عبد الملك المخلافي، من منصبه وزيرا للخارجية وتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.

كما أصدر قرارا جمهوريا بتعيين السفير خالد حسين محمد اليماني وزيرا للخارجية خلفا للمخلافي.