إعصار «مكونو» يقترب من السعودية بعد سلطنة عمان وسقطرى اليمنية

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، أمس الجمعة، أن تأثير إعصار «مكونو» على المملكة يبدأ الليلة بتكون السحب على الخرخير والربع الخالي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن الناطق الإعلامي للهيئة حسين القحطاني، قوله إن من المتوقع أن يصاحب الإعصار هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح نشطة قد تتجاوز سرعتها 75 كم/س، من فجر السبت على الخرخير.

وأوضح «القحطاني»، أن حالة تأثير الإعصار، ستستمر إلى يوم الثلاثاء، وأن سواحل المملكة في الخليج العربي والبحر الأحمر لن تتأثر بارتفاع الأمواج بسبب إعصار «مكونو»، مبينا أن الهيئة ستوافي الجميع بمستجدات الحالة أولا بأول على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق «أرصاد».

وكان الإعصار «مكونو»، قد ضرب سلطنة عُمان مساء الجمعة، وتسبب في وفاة طفلة، 12 عاما، فضلا عن إلحاق خسائر مادية كبيرة في مدينة صلالة في محافظة ظفار الساحلية «1000 كيلومتر» جنوب غرب العاصمة مسقط.

كما طلبت الشرطة من المواطنين أخذ «أقصى درجات الحذر واليقظة» وأن يبقوا في منازلهم حتى تهدأ العاصفة من الفئة الثانية.

وأصدرت الهيئة العامة العمانية للدفاع المدني والإسعاف بيانات في وقت متأخر من يوم الجمعة، ذكرت أنها أنقذت 19 شخصا محاصرين بسبب مياه الفيضانات التي سببها الإعصار.

ووصل «مكونو»، إلى اليابسة في منتصف ليلة الجمعة «2000 بتوقيت جرينتش» على بعد حوالي 40 كيلومترا جنوب غرب صلالة، حسبما أفاد موقع «أكيو ويذر» المتخصص في أخبار الطقس.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني العماني يوم الخميس، إغلاق مطار صلالة، ثاني أكبر مطارات البلاد، أمام حركة الطيران اعتبارا من منتصف ليل الخميس الجمعة ولمدة 24 ساعة قابلة للتمديد وفقا للتطورات.

ثم ذكرت الهيئة على صفحتها على موقع «تويتر»، في وقت لاحق أنها «تُمدد إغلاق مطار صلالة أمام حركة الطيران يوم غدٍ السبت لمدة 24 ساعة أخرى بسبب تأثر محافظة ظفار بإعصار "مكونو"».

من جهة أخرى، كانت الحكومة اليمنية قد أعلنت محافظة سقطرى، محافظة منكوبة بسبب ما لحق بها من أضرار بشرية ومادية وعلى كل المستويات بسبب الإعصار.

وخلال اليومين الماضيين أطلق المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، تحذيرات من «تأثيرات خطيرة» لإعصار «مكونو» على محافظات سقطري والمهرة وحضرموت.

وأعلن مصدر حكومي يمني، مساء الجمعة، خروج كامل شبكات الاتصالات عن الخدمة في مديرية حوف بمحافظة المهرة شرقي اليمن، جراء الإعصار.

وقال راجح باكريت، محافظ محافظة المهرة، على حسابه على موقع «تويتر»، إن شبكات الاتصالات خرجت عن الخدمة في مديرية حوف، مع سقوط الأبراج وانقطاع خدمة المياه، كما انهارت بعض المنازل بسبب قوة الرياح الناتجة عن إعصار مكونو.

وأوضح «باكريت»، أنه نظرا لخطورة الوضع في مديرية حوف فقد وجه بصورة عاجلة بإرسال مياه للشرب، ومادتي الديزل والبنزين وشاحنات كبيرة للإنقاذ.

وخلال اليومين الماضيين تأثرت الطرق والمنازل وشبكات الاتصالات في محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية بشكل كبير جراء إعصار مكونو، في حين فقد 19 شخصا، خمسة منهم من أهالي سقطرى و14 هنديا من بحارة سفن نقل هندية.

وعثرت قوات الجيش اليمني وفرق الإنقاذ أمس على أربعة هنود أحياء وسبع جثث لخمسة من أبناء سقطرى وهنديين اثنين، في حين لا يزال ثمانية أشخاص في عداد المفقودين، حسب ما أفاد به وزير الثروة السمكية فهد كفاين.

وضرب الإعصار منطقة القرن الإفريقي يوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا في الصومال.