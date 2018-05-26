النيابة تفتح تحقيقا موسعا في واقعة وفاة محتجز داخل قسم روض الفرج

تحقق نيابة روض الفرج برئاسة المستشار شريف محفوظ في واقعة وفاة محتجز بقسم شرطة روض الفرج على يد زميله عن طريق استخدامه آلة حادة، وتحفظت المباحث على المتهم، وتم إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وقال مصدر أمني إنً الواقعة حدثت الخميس بسبب خلافات قديمة بينهما، مضيفًا أنه تم استدعاء عدد من المحتجزين للوقوف على ملابسات الواقعة.

وأوضح المصدر أنه أثناء وقوع الحادث سادت حالة من الهياج داخل الحجز، عقب الجريمة حيث تعالت الصرخات على الضباط وأفراد الشرطة المكلفين بحراسة الحجز من الداخل، الذين أسرعوا ليجدوا المجني عليه ملقى على الأرض وسط بركة من الدماء، وتم استدعاء سيارة الإسعاف ونقله إلى مشرحة المستشفى العام.