«العراق»: مقتل عدد من عناصر «داعش» في غارة جوية غربي كركوك

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بمقتل عدد من عناصر تنظيم «داعش» وتدمير مقرات تابعة للتنظيم؛ جراء قصف لطيران التحالف الدولي جنوب غربي محافظة كركوك.

وقال المصدر، في تصريح لقناة «السومرية نيوز»، إن: «طيران التحالف الدولي نفذ ضربات جوية على أهداف في منطقة الرشاد 45 كم جنوب غربي كركوك، بالتنسيق مع الفرقة الخامسة والفرقة الآلية للشرطة الاتحادية».

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن: «الضربات الجوية أسفرت عن مقتل عدد من عناصر تنظيم "داعش" وتدمير مقراتهم التي يستخدمونها للاختباء».

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قد أعلن في ديسمبر 2017 تحرير أرض العراق بالكامل من تنظيم «داعش» الإرهابي.