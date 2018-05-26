مقتل 4 مدنيين وإصابة 11 في قصف جوي غرب صنعاء

أفاد شهود عيان، اليوم السبت، بمقتل أربعة مدنيين وإصابة 11 آخرين في قصف جوي استهدف شركة النفط اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، غرب العاصمة صنعاء.

وقال شهود العيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن مقاتلات التحالف العربي شنت غارتين جويتين على مبنى شركة النفط، غرب صنعاء، ما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين بينهم امرأة واصابة 11 آخرين.

وذكر الشهود، أن السنة اللهب وأعمدة الدخان ارتفعت بشكل مكثف من على الموقع المستهدف جراء القصف، في حين لا تزال مقاتلات التحالف تحلق في أجواء المنطقة.

وتقع شركة النفط اليمنية في شارع حيوي، وبجانبها محطة للمشتقات النفطية. وحتى مساء السبت لم تصدر قوات التحالف أي تعليق بخصوص هذه الغارتين.

ومنذ أكثر من ثلاثة أعوام توجه مقاتلات التحالف العربي، بقيادة السعودية ضربات جوية ضد مسلحي الحوثيين في اليمن لمساندة القوات الحكومية في استعادة شرعية البلاد، إلا أن بعض الغارات استهدفت مواقع لمدنيين مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوفهم.