السعودية تستعد للإعصار«مكونو» بعد اجتياحه سلطنة عمان وسقطرى اليمنية

من المتوقع وصول الإعصار "مكونو" اليوم السبت، إلى المملكة العربية السعودية وذلك بعد أن ضرب سلطنة عمان المجاورة، مخلفا قتيلين اثنين.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية قد أوضحت أمس الجمعة، أن تأثير إعصار "مكونو" على المملكة يبدأ الليلة بتكون السحب على الخرخير والربع الخالي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الناطق الإعلامي للهيئة حسين القحطاني قوله إن من المتوقع أن يصاحب الإعصار هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح نشطة قد تتجاوز سرعتها 75 كم/س، من فجر السبت على الخرخير.

وأوضح القحطاني أن حالة تأثير الإعصار، ستستمر إلى يوم الثلاثاء، وأن سواحل المملكة في الخليج العربي والبحر الأحمر لن تتأثر بارتفاع الأمواج بسبب إعصار "مكونو"، مبيناً أن الهيئة ستوافي الجميع بمستجدات الحالة أولاً بأول على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق أرصاد.

وكانت اللجنة الوطنية للدفاع المدني العمانية قد أعلنت اليوم وفاة شخصين، من بينهم طفلة (12 عاما)، بالإضافة إلى ثلاثة مفقودين من الجنسية الآسيوية بسبب إعصار "مكونو" المداري الذي ضرب محافظة ظفار جنوبي سلطنة عمان.

كما طلبت الشرطة العمانية من المواطنين أخذ "أقصى درجات الحذر واليقظة" وأن يبقوا في منازلهم حتى تهدأ العاصفة من الفئة الثانية.

وقد أمر السلطان قابوس حاكم سلطنة عمان بمنح إجازة ثلاثة أيام عن العمل لموظفي الدولة والقطاع الخاص في محافظة ظفار اعتبارا من الأحد بسبب العاصفة ، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وقد تحملت ظفار وطأة إعصار "مكونو" الأمر الذي دفع السلطات هناك إلى نقل الناس إلى مناطق أكثر أمنا. وتم إجلاء نحو 10 آلاف شخص من مدينة صلالة، عاصمة محافظة ظفار.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني العماني، إن مطار صلالة ثاني أكبر المطارات في البلاد، سيعاد فتحه في وقت مبكر من يوم الأحد بعد توقف دام يومين بسبب الإعصار.

وأظهرت أحدث صور الأقمار الصناعية انخفاضًا في شدة الإعصار" مكونو" ليتحول إلى منطقة ضغط منخفض، حسبما أفادت الهيئة العامة للطيران المدني العماني.

ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة وهبوب رياح قوية على ظفار خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.

وأضافت وكالة الأنباء العمانية في تغريدة باللغة الإنجليزية على تويتر: "إن خطوط النقل الجوي الدولية في المجال الجوي العماني ، والتي تضررت من الإعصار المداري ، عادت الآن إلى نشاطها بسلاسة".

ووصل مكونو إلى اليابسة في منتصف ليلة الجمعة (2000 بتوقيت جرينتش) على بعد حوالي 40 كيلومترا جنوب غرب صلالة، حسبما أفاد موقع "أكيو ويذر" المتخصص في أخبار الطقس.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني العمانية قد أعلنت يوم الخميس إغلاق مطار صلالة أمام حركة الطيران اعتبارا من منتصف ليل الخميس الجمعة ولمدة 24 ساعة قابلة للتمديد وفقا للتطورات.

ثم ذكرت الهيئة على صفحتها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي في وقت لاحق أنها "تُمدد إغلاق مطار صلالة أمام حركة الطيران يوم غدٍ السبت لمدة 24 ساعة أخرى بسبب تأثر محافظة ظفار بإعصار مكونو".

من جهة أخرى، كانت الحكومة اليمنية قد أعلنت محافظة سقطرى، محافظة منكوبة بسبب ما لحق بها من أضرار بشرية ومادية وعلى كل المستويات بسبب الإعصار.

وخلال اليومين الماضيين أطلق المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، تحذيرات من "تأثيرات خطيرة" لإعصار "مكونو" على محافظات سقطري والمهرة وحضرموت.

وأعلن مصدر حكومي يمني، مساء الجمعة، خروج كامل شبكات الاتصالات عن الخدمة في مديرية حوف بمحافظة المهرة شرقي اليمن، جراء الإعصار.

وخلال اليومين الماضيين تأثرت الطرق والمنازل وشبكات الاتصالات في محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية بشكل كبير جراء إعصار مكونو، في حين فقد 19 شخصاً، خمسة منهم من أهالي سقطرى و14 هنديا من بحارة سفن نقل هندية.