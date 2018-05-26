النيابة الإسرائيلية تتجه للتوصية بمحاكمة نتنياهو فى قضية فساد

تتجه النيابة العامة للضرائب والاقتصاد، فى إسرائيل، إلى التوصية بتقديم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمحاكمة فى القضية «الملف 1000»، بتهمتى تلقى الرشوة وخيانة الأمانة، كما ذكرت القناة العاشرة العبرية، اليوم.

ويتعلق «الملف 1000» بتلقى نتنياهو وزوجته رشاوى على شكل هدايا ثمينة من رجل الأعمال الإسرائيلى الملياردير أرنون ميلتشين مقابل توسط نتنياهو له للحصول على تأشيرة سفر مدتها عشر سنوات للولايات المتحدة، وتسهيل صفقات تجارية لميلتيشين.

فى السياق ذاته ذكرت القناة العاشرة أن، نير حيفتس، المستشار الإعلامى السابق لنتنياهو، قدم معلومات جديدة ذات أهمية كبرى فى القضية المسماة «الملف 2000» والمتعلقة بمساومة ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» على تحسين صورة نتنياهو فى الصحيفة مقابل التضييق على منافستها صحيفة «يسرائيل هيوم». وقد تؤدى هذه المعلومات إلى اعتقال شخصيات أخرى على ذمة القضية.

وفيما يخص «الملف 4000» وهى القضية المتعلقة بتقديم نتنياهو تسهيلات ضريبية بنحو مليار شيكل (280 مليون دولار) لشركة الاتصالات الإسرائيلية (بيزك)، مقابل تحسين صورته فى موقع «واللا» العبرى، المملوك لصاحب الشركة شاؤول ألوفيتش، قالت القناة العاشرة إن لدى الشرطة رسالة نصية أرسلتها سارة زوجة نتنياهو، تشتكى فيها من وجود تقرير على موقع «واللا» سبب لها الضيق.

وأوصت الشرطة الإسرائيلية قبل نحو ثلاثة أشهر بإدانة نتنياهو بتهم تلقى الرشى والاحتيال وخيانة الأمانة فى ملفى التحقيق «1000» و«2000»، ولكن لا يزال يتعين على المستشار القانونى للحكومة نفيخاى ماندلبليت اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيقدم لائحة اتهام ضده أم لا.