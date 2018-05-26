إذاعة تونسية: إيقاف تكفيري يتواصل مع عناصر إرهابية في سوريا

أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم السبت، بإيقاف تكفيري يتواصل مع عناصر إرهابية في سوريا.

وذكرت إذاعة «شمس إف إم» التونسية، على موقعها الإلكتروني اليوم، أن وحدة أمنية تابعة لإقليم الأمن الوطني بسبيطلة من ولاية القصرين، تمكنت من إيقاف تكفيري يتواصل مع عناصر إرهابية في سوريا.

وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت أمس الجمعة، عن تمكّن منطقة الأمن الوطني بسوسة الشّماليّة أول أمس الخميس من القبض على عنصر تكفيري. وأشارت إلى أن الموقوف يشتبه في انتمائه إلى تنظيم إرهابي، وصادر في شأنه مضمون حكم يقضي بسجنه لمدّة 4 سنوات مع النّفاذ العاجل. وقالت إنه باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.

وتجري مقاضاة العناصر المتورطة في القضايا الإرهابية في تونس وفق قانون مكافحة الإرهاب الصادر في أغسطس 2015، حيث يمكن أن تصل العقوبات وفقه إلى الإعدام.