- رئيس وزراء ماليزيا: أريد انهاء عمري فى الطاعة والسجود لله .. وأُمنيتي الوحيدة ألا يُمدح اسمي بعد مماتي

تداول نشطاء، رسالة لرئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، بعنوان «المعركة الأخيرة»، قال فيها أنه يريد فقط إنهاء ما تبقي له من عمره فى «الطاعة والسجود».

وبحسب الرسالة التى اطلعت عليها «الشروق»، قال مهاتير محمد صاحب الـ93 عام: «عندما أغلق عيني أرى مواطني تُساء معاملتهم، وأرى حقوق الجيل الصاعد تُسرَق من قبل أيادي الجشع التي يقودها الشيطان»، مضيفاً، أنه ليس من النوع الذي يلتزم الصمت ويجلس مكتوف اليدين، وقال: «أنظر إلى ما يقوم به أولئك من لا إحساس لديهم بالذنب».

وتابع مهاتير، وفق ما ورد فى الرسالة: «يا إلهي، أعرف لماذا أطلت عمري برحمتك وعطفك حتى هذا العمر 93 سنة فمازلت أقف قويًّا وبصحة قادِرًا على التركيز في التفكير وبحيويّة لأُواجه معركتي الأخيرة"».

واستطرد رئيس الوزراء الماليزي في رسالته: «أشكرك يا الله وبإذن منك استطعت أن أحمي حقوق الشعب وأن أطيح بالمذنبين، بعد هذا أدعو وأنا قادر أن أغلق عيناي وببال مرتاح، أن تقابلك روحي يا خالقي بأمان».

واختتم مهاتير رسالته مناجِيًا الله قائلاً: «إنّ أُمنيتي الوحيدة ألا يُمدح اسمي بعد مماتي، لا داعي للذكر بعد وفاتي، اعتبر ما فعلته كزاد لي في رحلتي للقاء بك في الآخرة» وتابع: «إذا أراد أي شخص أن يقول شيء ما عني، ما عليه إلا أن يدعو لي برحلةٍ آمنة لأُقابِل خالقي».

وتولي مهاتير محمد، الذي تزعم ائتلاف المعارضة، رئاسة وزراء ماليزيا، مطلع الشهر الجاري، وذلك بعد هزيمته الاتئلاف الحاكم، ليعود مجددا إلى سدة السلطة، بعد اعتزاله الحياة السياسية.