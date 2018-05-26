مقتل قيادي عسكري من «طالبان» في قصف جوي شرق أفغانستان

قتل قيادي عسكري من حركة طالبان في إقليم ننجارهار، في قصف جوي شنه سلاح الجو الأفغاني شرق أفغانستان، طبقًا لما ذكرته وزارة الدفاع الأفغانية في بيان اليوم السبت.

وأضافت الوزارة، أن قوات أفغانية نفذت عملية في إقليم ننجارهار؛ للقضاء على «جول محمد سانجاري» القائد العسكري لـ«طالبان».

وذكر بيان الوزارة، أن «سانجاري»، إلى جانب مقاتلين اثنين آخرين، كان مستهدفا في منطقة سواتي بالإقليم، بينما كان يحاول الفرار من المنطقة، مضيفًا أن «سانجاري» كان متورطًا بشكل مباشر في هجمات انتحارية وهجمات إرهابية أخرى في الإقليم.

ولم تتوافر المزيد من التفاصيل عن العملية كما لم تعلق «طالبان» عليها.