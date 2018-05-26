زعيما الكوريتين يلتقيان للمرة الثانية خلال فترة قصيرة

مون وكيم - مع بعضهما عقب توقيع اتفاقية للسلام بينهما

ذكرت الرئاسة في سول أن زعيمي كوريا الجنوبية والشمالية التقيا للمرة الثانية اليوم السبت، لمناقشة تنفيذ التزامات السلام التي تعهدا بها في محادثاتهما الأولى التي أجريت في أبريل الماضي، واحتمالية عقد القمة الكورية الشمالية الأمريكية كما كان مقررا.

وفي قمتهم التاريخية في 27 أبريل ، اتفق الزعيمان على متابعة مجموعة من الأهداف المشتركة ، بما في ذلك شبه جزيرة كورية خالية من الأسلحة النووية ووضع نهاية رسمية للحرب الكورية.

وقال المتحدث باسم رئاسة كوريا الجنوبية إن نتائج أحدث محادثات ستصدر غدا الأحد. وسيعقد مون مؤتمرا صحفيا لتوضيح النتيجة.

وأصدر المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية صورة لمون وكيم وهما يعانقان بعضهما بعد انتهاء محادثاتهما.

وتأتي القمة الأخيرة بعد أيام من إلغاء اجتماع تاريخي بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وألغى البيت الأبيض أمس الخميس القمة التي كانت مقررة في 12 يونيو مع كيم في سنغافورة، مستشهدا بـ" غضب جم وعداء مفتوح" من بيونجيانج. .

ولكن ترامب غرد في وقت متأخر من أمس الجمعة أن إدارته "تجري محادثات مثمرة مع كوريا الشمالية بشأن عقد القمة مجددا" في نفس الزمان والمكان.