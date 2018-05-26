ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم أوغندا إلى ما لا يقل عن 40 قتيلا

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ارتفعت حصيلة قتلى حادث التصادم بين حافلة ركاب وجرار زراعي وشاحنة تنقل البيرة في أوغندا إلى ما لا يقل عن 40 شخصا.

صرح بذلك اليوم السبت، الصليب الأحمر الأوغندي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

وكانت الشرطة الأوغندية ذكرت في وقت سابق أن 19 شخصا لقوا حتفهم في حادث السير. كرت الشرطة أن من بين القتلى ثلاثة أطفال، وأن الجرحى نقلوا إلى مدينة كيرياندونجو شمالي أوغندا

وقال المتحدث باسم الشرطة، إيميليان كايما إن الحادث وقع الليلة الماضية وكان ثلاثة أطفال من بين القتلى.

وأضاف في بيان أن الحافلة "اصطدمت بجرار زراعي. وأصابته بأضرار بالغة وانزلقت لتصطدم بشاحنة أخرى كانت تنقل جعة".

وتابع كايما أن "فرق الإغاثة تعمل بلا كلل لانقاذ المصابين. يتم إرسال تعزيزات لدعم خدمات الانقاذ"، بدون أن يكشف عن عدد المصابين.

وتنتشر حوادث الحافلات في الطرق بأوغندا وتعزوها السلطات الى تجاوز السرعة المقررة، والقيادة تحت تأثير الخمور، والحالة الفنية السيئة للسيارات.