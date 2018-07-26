أكد باسم التميمي، والد الفتاة الفلسطينية عهد التميمي المعتقلة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، صحة الأخبار المترددة بشأن الإفراج عن ابنته، موضحًا أنه من المنتظر أن يطلق سراحها هي ووالدتها يوم الأحد المقبل، لكن ساعة الإفراج لم تحدد بعد.



وأضاف «التميمي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساءً»، المذاع عبر فضائية «دريم»، أمس الأربعاء، أنه يجهز نفسه لاستقبال ابنته ووالدتها المعتقلة أيضًا، معقبًا أن الكل في انتظار «عهد» التي صارت رمزًا لفكرة التحدي والاشتباك مع الاحتلال.



وأوضح أن التعاطف مع قضية ابنته يعبر عن مزاج عام لدى الشعب الفلسطيني، الذي لا يقبل غير الكرامة والعزة والشموح، معبرًا عن أمنياته بأن تربى الأجيال وفقًا لهذا النهج المقاوم.



وذكر أنه كان ممنوعًا من زيارة ابنته، متابعًا: «أخوها الصغير كان يزورها، لكن أنا كنت ممنوعًا من الزيارة، ولكن معنوياتها مرتفعة».



وواصل أن السجن، مهما تحسنت ظروفه، نتيجة الإضرابات والنضال الذي قاده المعتقلون، يظل انعدامًا للحرية، وهو أقسى ما يتعرض له الإنسان، مضيفًا أن ابنته انتهت من الثانوية العامة، وبصدد الالتحاق بالجامعة بعد إطلاق سراحها.



يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قد ألقت القبض على الفتاة الفلسطينية، في شهر ديسمبر من العام الماضي، بتهمة التصدي لجنود الاحتلال.



