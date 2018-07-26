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الصين ترحب بإعلان أمريكا وأوروبا الاتفاق على إلغاء الرسوم الجمركية بينهما

بكين - أ ش أ
نشر فى : الخميس 26 يوليو 2018 - 1:03 م | آخر تحديث : الخميس 26 يوليو 2018 - 1:03 م

رحبت الصين بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، الاتفاق على إلغاء الرسوم الجمركية على السلع بينهما.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جينج شوانج، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء، أن بلاده والاتحاد الأوروبي اتفقا على العمل نحو الوصول بالرسوم الجمركية إلى الصفر في تجارة السلع الصناعية باستثناء السيارات.

وقال «شوانج»: «إن توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لحل لخلافاتهما التجارية عبر التجارة الحرة والتعددية، تعتبر أخبارا جيدة للعالم»، معربًا عن أمله أن يلتزم الجميع بالتعددية.

وأضاف «شوانج»، أن المشاركين في قمة «بريكس» المنعقدة في جنوب إفريقيا، أكدوا على معارضتهم للحمائية والأحادية، ودعمهم للتجارة الحرة والتعددية، باعتبار ذلك دافعا قويا للنمو الاقتصادي العالمي.


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