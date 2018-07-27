حجازي: أكثر من 93 ألف طالب بالثانوية تظلموا من نتائجهم وتعديل نتائج 4345 منهم

أعلن الدكتور رضا السيد حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، اليوم أن لجان النظام والمراقبة بكافة القطاعات على مستوى الجمهورية تواصل استقبال تظلمات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2017 / 2018 وفقًا للإجراءات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح حجازي في تصريحات صحفية له مساء اليوم أن حصيلة أعمال التظلمات في اليوم الثاني عشر للتظلمات قد وصل إلى (93.157) طالب/ طالبة، وأن إجمالي عدد الأوراق التي تم تعديل درجاتها بالزيادة على مستوى جميع لجان النظام والمراقبة قد بلغ (4345) ورقة.

وأشار حجازي إلى احتفاظ مادة الكيمياء بصدارة المواد المتظلم من نتائجها حيث بلغ عدد الطلاب المتظلمين فيها (38.524) طالب وطالبة، بينما جاءت مادة (الجغرافيا) كأقل مادة في المواد المتظلم من نتيجتها حيث بلغ عدد الطلاب المتظلمين فيها (1896) طالب وطالبة.

جدير بالذكر أن آخر موعد لتلقي واستقبال تظلمات الثانوية العامة هو يوم الثلاثاء الموافق 14/ 8 / 2018.