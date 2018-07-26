«بوتين» يصل جوهانسبرج لحضور قمة مجموعة البريكس

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، لحضور قمة مجموعة دول البريكس.

وذكرت وكالة أنباء «تاس» الروسية، اليوم الخميس، أن طائرة بوتين الرئاسية وصلت مطار أوليفر ريجنالد تامبو الرئيسي في جنوب إفريقيا، مشيرة إلى أن المطار -المُسمى تيمنا باسم السياسي الجنوب إفريقي والرئيس السابق للمؤتمر الوطني الإفريقي- ليس بعيدا عن مدينة جوهانسبرج.

ويُشارك الرئيس الروسي، يومي الخميس والجمعة، في فعاليات القمة الـ10 لقمة مجموعة البريكس، ومن المقرر أن يجري محادثات مع نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، في اليوم ذاته، إلى جانب عقد اجتماعات ثنائية مع قادة الأرجنتين وأنجولا وتركيا وزامبيا والصين والهند.

يذكر أن مجموعة البريكس تضم في عضويتها دول: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.