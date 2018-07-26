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حرس السواحل الليبي ينقذ 31 مهاجرا على الحدود مع تونس

طرابلس - د ب أ
نشر فى : الخميس 26 يوليو 2018 - 4:31 ص | آخر تحديث : الخميس 26 يوليو 2018 - 4:31 ص
أنقذت دورية تابعة لحرس السواحل الليبي مهاجرين غير شرعيين شمال مدينة زوارة الحدودية مع تونس.

وأفاد مكتب الإعلام بالبحرية الليبية بقيام زورق تابع لقطاع طرابلس أمس الأربعاء بإنقاذ 31 مهاجرا بينهم طفل واحد بعد بلاغ عن وجودهم على متن قارب خشبي في أقصى الغرب الليبي.

وقال مكتب الإعلام إن المهاجرين من بنجلاديش، وكان بينهم اثنان من غانا، مشيرًا إلى عدم تحديد جنسية الطفل الوحيد داخل المركب.

وأفاد المكتب بنقل جميع المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية، وإنزالهم بنقطة القاعدة لحرس السواحل حيث جرى تقديم المساعدات الإنسانية والطبية وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز إيواء طريق السكة وسط طرابلس.

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