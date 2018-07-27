مقتل إسرائيلي وإصابة اثنين في عملية طعن داخل مستوطنة قرب القدس

أصيب ثلاثة مستوطنين، مساء الخميس، بعملية طعن نفذها شاب فلسطيني داخل مستوطنة "آدم" بين رام الله والقدس، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام.



ونقل المركز عن مصادر إسرائيلية، قولها، إن المنفذ اقتحم المستوطنة، وأصاب ثلاثة مستوطنين، اثنان منهم بجراحٍ حرجة، فيما لفظ الثالث أنفاسه الأخيرة.



وأكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وصلت إلى مكان عملية الطعن، وأغلقت المكان، وباشرت التحقيق.



من جانبها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأنها تحاول الحصول على معلومات حول وضع الشاب الذي أطلقت قوات الاحتلال النار عليه، ولم تُعلن رسميًا بعد عن إصابته أو مقتله.



وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على منفّذ عملية الطعن "ما أدى إلى مقتله".



بدورها باركت حركة حماس "عملية الطعن البطولية التي نفذت بمستوطنة آدم جنوب رام الله"، وقالت: إنها "رد طبيعي على جرائم الاحتلال، وامتداد لانتفاضة شعبنا المتواصلة".