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مقتل وإصابة 42 شخصا في حريق بمبنى تحت الإنشاء في طوكيو

طوكيو - أ ش أ
نشر فى : الخميس 26 يوليو 2018 - 1:31 م | آخر تحديث : الخميس 26 يوليو 2018 - 1:31 م

أعلنت السلطات اليابانية اليوم الخميس، مقتل شخصين وإصابة 40 آخرين إثر اندلاع حريق اليوم في مبنى تحت الإنشاء في ضواحي العاصمة طوكيو.

ونقلت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية عن إدارة الإطفاء بطوكيو، إن حوالي 300 عامل كانوا داخل المبنى، الذي لا يزال تحت الإنشاء وقت نشوب الحريق، وأن من بين المصابين الأربعين، 20 شخصا في حالة حرجة، وسط مخاوف من أن يكون هناك محتجزون آخرون داخل المبنى المكون من 6 طوابق، و3 منها تحت الأرض.

وفتحت السلطات تحقيقًا؛ للوقوف على سبب اندلاع الحريق، وسط توقعات بأن يكون الحريق قد شب بمواد البناء الموجودة في الطابق الثالث السفلي.


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