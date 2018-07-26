استمرار البحث عن 131 شخصا ما زالوا مفقودين بعد انهيار سد لاوس

دخلت عملية بحث وإنقاذ في جنوب شرق لاوس يومها الثالث اليوم الخميس حيث لا يزال 131 شخصا في عداد المفقودين بعد انهيار سد جرف آلاف المنازل.



ويستخدم عمال الإنقاذ المحليون مروحيات وقوارب لنقل المواطنين إلى بر الأمان. وتم إنقاذ ما إجماليه 688 شخصا فى إقليم تشامباساك المجاور، وفقا لما ذكره موقع "إيه بي سي لاوس نيوز" الإخباري.



وأعلن رئيس الوزراء بونهوم فوماساني، في بث تليفزيوني، مساء الأربعاء، أن 26 شخصا تأكدت وفاتهم.



وتدفق الدعم من دول أخرى، بما في ذلك 100 رجل إنقاذ من الصين وصلوا أمس الأربعاء والإمدادات الطارئة بما في ذلك خيام وبطاطين من اليابان، ومساعدات أخرى، مثل مياه الشرب وأدوية من تايلاند، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية في لاوس.



وانهار سد إكسيبيان اكسي نام نوي لتوليد الطاقة الكهرومائية، الذي لا يزال تحت الإنشاء، في وقت متأخر من يوم الاثنين، مما أدى لتدفق خمسة مليارات متر مكعب من المياه التي اجتاحت الآلاف من المنازل في إقليم أتابيو.



وغمرت المياه ست قرى، بما في ذلك أكثر من 1300 منزل تضم ما يقرب من 7000 شخص. وأظهرت صور جوية متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مناطق شاسعة مغمورة بالمياه.